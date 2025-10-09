Ричмонд
Во Владивостоке подростка будут судить за ограбление прохожих и угон автомобиля

На украденной машине он катался по территории острова Русский.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Владивостока. Подростка обвиняют в двух преступлениях — грабеже и угоне автомобиля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

По данным следствия, в мае текущего года молодой человек вместе с сообщником напали на улице Советской во Владивостоке на двух прохожих. Они применили к потерпевшим насилие и заставили их перевести с банковских карт деньги на сумму три и 30 тысяч рублей.

Спустя два месяца, в июле, несовершеннолетний отдельно совершил угон автомобиля. На украденной машине он катался по территории острова Русский.

Уголовное дело в отношении его предполагаемого сообщника было выделено в отдельное производство. Собранные материалы в отношении 17-летнего подростка переданы в суд для рассмотрения по существу.