Пассажира, «проучившего» школьницу в автобусе, задержала полиция Находки

Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что девочка не уступила место пожилой женщине, что вызвало возмущение стоявшего рядом пассажира. В новых медиа распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина демонстративно водружается на колени девочки, а когда она пытается оказать сопротивление, применяет силу и заламывает ей руку. Примечательно, что всё происходящее сопровождается аплодисментами одной из пассажирок автобуса.