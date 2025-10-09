Пассажира, «проучившего» школьницу в автобусе, задержала полиция Находки

Мужчина, причастный к инциденту с несовершеннолетней в автобусе в Находке, задержан. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, им оказался 68-летний местный житель.
Ранее в полицию поступило заявление о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней пассажирки в городском автобусе, следовавшем по маршруту № 2. В ходе оперативных мероприятий личность мужчины была установлена, его местонахождение определено. Подозреваемый передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.
Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что девочка не уступила место пожилой женщине, что вызвало возмущение стоявшего рядом пассажира. В новых медиа распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина демонстративно водружается на колени девочки, а когда она пытается оказать сопротивление, применяет силу и заламывает ей руку. Примечательно, что всё происходящее сопровождается аплодисментами одной из пассажирок автобуса.
По факту инцидента в автобусе прокуратура инициировала проверку. Позднее СКР Приморья было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В пресс-службе ОМВД России по г. Находке рассказали, что сотрудники полиции опросили 15-летнюю девочку и выдали ей направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Ввиду того, что процессуальный срок принятия решения по материалу истек, участковыми уполномоченными полиции был вынесен промежуточный отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент вынесения решения не было готово заключение о степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней.