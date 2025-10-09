Тела двух мужчин нашли на берегу реки в Красноярском крае

Об этом сообщили в СК на транспорте.
Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение. Пока же начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в октябре сохраняется опасность происшествий на акваториях края из-за несоблюдения населением правил безопасности, в том числе при использовании маломерных судов во время рыбалки и пересечении акваторий рек вне официально открытых переправ. В северных районах возможны происшествия с отрывом льда с людьми и техникой.
Анализируя статистику предыдущих лет, наибольший риск происшествий с гибелью людей спасатели прогнозируют на реках Енисей, Чулым, Валек, Ангара, Мана, Кан, Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Немка, Хета, а также на озерах Польоно, Пясино, Харгы, Водопьяниха.