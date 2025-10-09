Хабаровчанка получила почти 1 млн рублей за несуществующего ребёнка

Хабаровчанка с декабря 2023 года по апрель 2024 года получала социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием несуществующего ребенка. Представленные ею документы о рождении дочери вне роддома были подложными, на самом деле ребенка женщина не рожала и не удочеряла.