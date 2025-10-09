Ричмонд
Хабаровчанка получила почти 1 млн рублей за несуществующего ребёнка

За мошенничество с выплатами женщину осудили на 1,5 года условно.

Источник: Без источника

Хабаровчанка незаконно получила около миллиона рублей социальных выплат за якобы рождённого ребёнка. По решению суда она лишена свободы на 1,5 года условно за мошенничество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанка с декабря 2023 года по апрель 2024 года получала социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием несуществующего ребенка. Представленные ею документы о рождении дочери вне роддома были подложными, на самом деле ребенка женщина не рожала и не удочеряла.

В результате мошеннических действий она незаконно получила более 950 тыс. рублей, обналичить еще 232 тыс. рублей не успела в связи с пресечением её преступных действий правоохранительными органами.

По решению суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.