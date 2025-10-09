Двоих человек спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи. От огня и высокой температуры оплавился натяжной потолок. Пожарные оперативно эвакуировали с помощью спасательных устройств двух человек, находившихся в помещении. Возгорание было ликвидировано в течение часа. Пострадавших удалось избежать.