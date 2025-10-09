Двоих человек спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

В селе Тополево на частной территории полностью выгорели деревянная постройка и навес. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнеборцы справились с огнем за 20 минут. Жертв и пострадавших нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Комсомольске-на-Амуре в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи. От огня и высокой температуры оплавился натяжной потолок. Пожарные оперативно эвакуировали с помощью спасательных устройств двух человек, находившихся в помещении. Возгорание было ликвидировано в течение часа. Пострадавших удалось избежать.
Причины обоих пожаров устанавливаются дознавателями МЧС России.
На большей части территории края сохраняется низкий уровень пожарной опасности. Однако в Хабаровском и Ванинском районах он остается повышенным.
Особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и проведение огневых работ, продолжает действовать в нескольких северных и центральных районах края, включая Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Николаевский и другие.
За последние 24 часа в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций. Пожарные подразделения выезжали на 12 возгораний, три из которых случились в жилых домах.