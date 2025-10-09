Ричмонд
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку дронов.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области в результате атаки беспилотников произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона, в Котовском районе частично повреждено здание котельной.

Бочаров уточнил, что падение обломков беспилотников стало причиной повреждений и пожаров на территории промышленных объектов. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и занимаются ликвидацией очагов возгорания, чтобы предотвратить распространение огня.

В Минобороны РФ сообщили, что в ответ на атаки противника российские силы задействуют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также собственные беспилотные аппараты для поражения исключительно военных целей и предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее российские средства противовоздушной обороны вечером в среду перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников.

