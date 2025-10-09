Израиль готовится к возможному визиту Трампа

«Они хотят, чтобы я выступил с речью в Кнессете, и я обязательно это сделаю, если они этого захотят», — заявил Трамп репортеру Axios и аналитику CNN Бараку Равиду в телефонном интервью. Президент также отметил значимость достигнутых договоренностей: «Это великий день для Израиля и для всего мира. Мой разговор с Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — прим URA.RU) был замечательным. Он так счастлив. И он должен быть счастлив. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этого соглашения, включая страны, которые были врагами».