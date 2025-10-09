Ричмонд
Израиль готовится к возможному визиту Трампа

Израильские власти готовятся к возможному визиту президента США Дональда Трампа в начале следующей недели. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на израильского чиновника. Поездка может состояться в ближайшее время. Он также может выступить в Кнессете.

Трамп собрался в Израиль.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХАМАС передал список пленных для обмена.

«Они хотят, чтобы я выступил с речью в Кнессете, и я обязательно это сделаю, если они этого захотят», — заявил Трамп репортеру Axios и аналитику CNN Бараку Равиду в телефонном интервью. Президент также отметил значимость достигнутых договоренностей: «Это великий день для Израиля и для всего мира. Мой разговор с Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — прим URA.RU) был замечательным. Он так счастлив. И он должен быть счастлив. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этого соглашения, включая страны, которые были врагами».

Кроме того Трамп отметим, что договоренность ХАМАС и Израиля выйдет за пределы Газы и приведет к миру на Ближнем востоке. Следка, по его словам, стала возможной, в том числе, из-за атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана.

Ранее Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных.

Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Переговоры состоялись в Египте.

Как заявлял 8 октября Трамп, (8−10 октября) ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа. Израиль близок к заключению сделки, предусматривающей освобождение заложников и завершение боевых действий.

В итоге Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения по всем положениям первой фазы мирного плана Трампа. На фоне этого премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте.

