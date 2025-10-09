Бастрыкин взял на контроль расследование смерти рабочего на производстве в Приморье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе разбирательства и установленных обстоятельствах гибели рабочего, а затем — об итогах расследования, сообщает ИА DEITA.RU.
Смертельный случай на производстве произошёл в феврале этого года. Руководитель поручил мужчине работы на погрузчике, хотя рабочий не умел управлять этим транспортным средством, к тому же плохо себя чувствовал в тот день. В процессе производства работ водитель выпал из кабины погрузчика и попал под колёса спецтехники. В результате наезда он лишился конечностей. Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался.
К ответственности до сих пор никто не привлечён. В центральном аппарате Следственного комитета контролируют расследование.
Сам несчастный случай, вероятно, был зарегистрирован в установленном порядке: по данным Федерации профсоюзов Приморского края, которая осуществляет еженедельный мониторинг рынка труда, включая несчастные и смертельные случаи на производстве, информация о некой трагедии с погрузчиком в феврале 2025 года в профсоюз поступала. В извещении было сказано, что в результате наезда погрузчика получил тяжёлые травмы и погиб 55-летний водитель строительной компании «Азарт» Партизанского муниципального округа.
Пока неясно, со стороны какого органа допущены проволочки в процессе расследования. Несколько раз халатностью отличались сотрудники МВД Приморья, что приводило к тяжким последствиям. Так, сейчас расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органа внутренних дел, отказавших в возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины во Владивостоке: убийца, приходившийся жертве родным братом, сообщил полицейским, что у погибшего обострилось хроническое заболевание, которое и привело к смерти. Правоохранители поверили мужчине, хотя на трупе были следы избиения, указывающие на криминальный характер смерти. (Братоубийцу уже приговорили к восьми годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Ещё один случай полицейской халатности — игнорирование обращений жительницы Владивостока, которой угрожал муж. Между супругами начался бракоразводный процесс, они разъехались по разным местам жительства, но муж подкараулил женщину возле подъезда её дома и зарезал двумя ножами. Уже в ходе расследования убийства прокуратура выяснила, что погибшая писала заявления на неадекватного мужа в полицию, но их не рассматривали.
Пассивной позицией отличилась и полиция Надеждинского района Приморья. Там в 2022 году участковый уполномоченный не стал разбираться в бытовом конфликте — мигрант нецензурно оскорбил соседку по дому в Тавричанке. Однако если бы участковый заинтересовался инцидентом, то выяснил бы, что мигрант проживает в России нелегально, так как ещё в 2016 году его обязали покинуть страну из-за проблем с документами. Нарушение миграционного законодательства так и не выявили, и в 2023 году иностранец совершил тяжкое преступление — убийство сожительницы. Полицейского обвинили в халатности, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).