Бастрыкин взял на контроль расследование смерти рабочего на производстве в Приморье

Пассивной позицией отличилась и полиция Надеждинского района Приморья. Там в 2022 году участковый уполномоченный не стал разбираться в бытовом конфликте — мигрант нецензурно оскорбил соседку по дому в Тавричанке. Однако если бы участковый заинтересовался инцидентом, то выяснил бы, что мигрант проживает в России нелегально, так как ещё в 2016 году его обязали покинуть страну из-за проблем с документами. Нарушение миграционного законодательства так и не выявили, и в 2023 году иностранец совершил тяжкое преступление — убийство сожительницы. Полицейского обвинили в халатности, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).