По решению Бастрыкина омского следователя уволили за отказ в деле по Колосовской СОШ

Как стало известно «СуперОмску», из регионального СУ СК России уволили следователя в связи с отказом от возбуждения уголовного дела по ситуации в Колосовской школе. Такое решение принято по итогам встречи главы ведомства Александра Бастрыкина с жителями Колосовского района Омской области. Пришедшие на прием пожаловались на срыв капремонта местной школы. По словам сельчан, ранее они обращались по данной проблеме в региональные следственные органы, однако следователь отказался возбуждать дело.