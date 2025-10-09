По решению Бастрыкина омского следователя уволили за отказ в деле по Колосовской СОШ

Как стало известно «СуперОмску», из регионального СУ СК России уволили следователя в связи с отказом от возбуждения уголовного дела по ситуации в Колосовской школе. Такое решение принято по итогам встречи главы ведомства Александра Бастрыкина с жителями Колосовского района Омской области. Пришедшие на прием пожаловались на срыв капремонта местной школы. По словам сельчан, ранее они обращались по данной проблеме в региональные следственные органы, однако следователь отказался возбуждать дело.
«Они рассказали, что школа нуждалась в капитальном ремонте. Однако строительная фирма ООО “РостПромСтрой”, с которой был заключен контракт на проведение ремонтных работ до ноября 2024 года, условия договора не выполнила, а должностные лица Комитета по образованию Колосовского муниципального района не проконтролировали исполнение контракта, целевое расходование бюджетных средств и ремонтные работы», — пояснили в Следкоме.
Жители региона заявили, что Колосовскую СОШ должны были отремонтировать еще к ноябрю 2024 года, однако работы остановились еще в марте 2025, а ученики вынужденно посещают другую школу, до которой приходится добираться на транспорте.
В следственных органах объявили, что Александр Бастрыкин также поручил привлечь специалистов Судебно-экспертного центра СК России для анализа состояния этого и других объектов, включенных в госпрограмму «Развитие образования» на территории Омской области.