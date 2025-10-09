Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках, стрельбе и пожаре во время теракта

В ходе оглашения свидетельских показаний и допроса потерпевших один из посетителей «Крокуса» заявил, что вообще не видел стрелков во время теракта, но слышал выстрелы. «Еще одна допрошенная потерпевшая сказала, что во время эвакуации из концертного зала тягучий едкий дым, из-за которого было невозможно дышать, мешал передвижению в здании», — рассказал участник процесса.