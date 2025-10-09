В Иркутской области увеличилось число отравлений алкоголем среди подростков

При этом у взрослых жителей региона статистика немного улучшилась. В 2024 году обнаружили 430 случаев против 447 в 2023 году. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Согласно опросам, почти половина населения (48,5%) считает алкоголизм одной из самых серьезных проблем области. За два года изъято около 3000 литров спиртного, составлено 635 протоколов. Основные нарушения — торговля без лицензии, нарушение правил продажи и реализация алкоголя подросткам.
«Проблема алкоголизации населения требует комплексного подхода и консолидации усилий всех ведомств. Особую тревогу вызывает рост отравлений среди подростков — это свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы с молодежью», — сказала председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.
Также в Иркутской области обсуждается расширение территорий, где запрещена продажа алкоголя. Однако выяснилось, что для этого нужно менять областное законодательство. Такие ограничения могли бы затронуть 309 магазинов в регионе.