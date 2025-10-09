Учительница во время видеозвонка из душа показала грудь школьнику

В американском штате Кентукки была задержана 30-летняя временная преподавательница Кристал Симс по обвинению в демонстрации обнаженной груди несовершеннолетнему ученику во время видеозвонка из душа с целью организации интимной встречи. Информацию об этом публикует издание New York Post.
По данным правоохранительных органов, Симс установила контакт с подростком во время работы в качестве заменяющего педагога в округе Баррен. Их общение продолжилось в мессенджере после того, как школьник добавил ее в список друзей.
Следствие установило, что после начала переписки они начали обсуждать возможность встречи для сексуального контакта. В ходе расследования выявили, что 22 августа подросток записал аудиоразговор с преподавательницей, хотя последующий видеозвонок зафиксирован не был.
В начале записанного разговора женщина поинтересовалась у подростка, готов ли он встретиться с ней. Затем общение перешло в видеоформат, где Симс, находясь в душевой кабине, продемонстрировала свою грудь.
После общения с подростком педагог сообщила следователям, что отклоняла несколько запросов на добавление в друзья от учеников в социальных сетях. Она подтвердила участие в записанном разговоре, но утверждала, что согласилась на встречу исключительно для того, чтобы ученик мог извиниться за поведение на занятиях. Симс также отрицала наличие физического контакта с подростком.
Ее задержали по обвинению в использовании электронных средств связи для склонения несовершеннолетнего к сексуальным действиям в день обращения подростка в полицию. После внесения залога в размере 25 000 долларов преподавательница была освобождена из-под стражи.
В ближайшее время она должна предстать перед судом, где пройдут слушания по данному делу.
