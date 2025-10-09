Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игнатов: убийца Супоницкого мог покончить с собой из-за помешательства

Игнатов отметил, что даже представители крупнейших ОПГ в 90-е не позволяли себе убивать человека на глазах у его ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru не исключил, что убивший архитектора Александра Супоницкого мужчина мог сойти с ума.

Напомним, утром 8 октября Супоницкий с 10-летней дочерью вышли из квартиры в ЖК на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге, чтобы поехать в школу. В подъезде к ним подошел сосед, он заставил мужчину встать на колени и выстрелил ему в затылок.

После этого злоумышленник устроил пожар в одной из квартир и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Предварительно, нападение мог совершить бывший топ-менеджер холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Причины ссоры пока не известны.

«Это убийство, учитывая его самоликвидацию, было его последним штрихом. Он уже знал, что с ним будет дальше, и ему было все равно. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг. Может, он сошел с ума. Трудно сказать», — отметил специалист.

Игнатов добавил, что убивать родителя при его ребенке не позволяли себе даже представители крупнейших ОПГ в 90-е.

Ранее в Союзе архитекторов РФ отреагировали на убийство Супоницкого в Петербурге, а также стало известно, что жена убитого архитектора предчувствовала скорую смерть.