Игнатов: убийца Супоницкого мог покончить с собой из-за помешательства

«Это убийство, учитывая его самоликвидацию, было его последним штрихом. Он уже знал, что с ним будет дальше, и ему было все равно. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг. Может, он сошел с ума. Трудно сказать», — отметил специалист.