Игнатов: убийца Супоницкого мог покончить с собой из-за помешательства

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru не исключил, что убивший архитектора Александра Супоницкого мужчина мог сойти с ума.
Напомним, утром 8 октября Супоницкий с 10-летней дочерью вышли из квартиры в ЖК на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге, чтобы поехать в школу. В подъезде к ним подошел сосед, он заставил мужчину встать на колени и выстрелил ему в затылок.
После этого злоумышленник устроил пожар в одной из квартир и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Предварительно, нападение мог совершить бывший топ-менеджер холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Причины ссоры пока не известны.
«Это убийство, учитывая его самоликвидацию, было его последним штрихом. Он уже знал, что с ним будет дальше, и ему было все равно. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг. Может, он сошел с ума. Трудно сказать», — отметил специалист.
Игнатов добавил, что убивать родителя при его ребенке не позволяли себе даже представители крупнейших ОПГ в 90-е.
Ранее в Союзе архитекторов РФ отреагировали на убийство Супоницкого в Петербурге, а также стало известно, что жена убитого архитектора предчувствовала скорую смерть.