За 19 кг наркотиков в диване двум хабаровчанам грозит пожизненное

Следствие установило, что обвиняемые весной 2024 года получили сообщение от куратора о доставке из Санкт-Петербурга партии экстази, мефедрона и каннабиса — всего более 19 килограммов. Задачей подельников было встретить груз во Владивостоке, привезти в Хабаровский край, расфасовать его и разложить закладки по региональному центру.