За 19 кг наркотиков в диване двум хабаровчанам грозит пожизненное

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте крупной партии наркотиков и отмывании доходов от преступной деятельности. Фигурантами дела стали 24-летняя жительница Ванино и её 29-летний подельник, задержанные во Владивостоке при попытке сбыта наркотических веществ, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Следствие установило, что обвиняемые весной 2024 года получили сообщение от куратора о доставке из Санкт-Петербурга партии экстази, мефедрона и каннабиса — всего более 19 килограммов. Задачей подельников было встретить груз во Владивостоке, привезти в Хабаровский край, расфасовать его и разложить закладки по региональному центру.
Наркотики прибыли в Приморье необычным способом — в подлокотнике дивана. Отправительницей оказалась 24-летняя уроженка Спасска-Дальнего, проживавшая в Ленинградской области. Женщина замаскировала свёртки с веществами внутри мебели и оформила посылку на транспортную доставку.
При обыске в диване сотрудники полиции нашли более 1,5 килограмма экстази, почти 15 килограммов мефедрона и свыше 2,5 килограммов каннабиса. Вся партия была изъята.
По данным следствия, за 2023−2024 годы обвиняемые успели легализовать не менее 9 миллионов рублей, полученных от преступной деятельности. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.