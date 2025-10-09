Охотник Татарников об исчезновении Усольцевых: медведь на троих не напал бы

Вряд ли семья Усольцевых, таинственно пропавшая в лесах Красноярского края, могла стать жертвой медведя, сказал aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели 28 сентября. Они выехали с турбазы примерно в 12 часов дня (по местному времени), чтобы совершить небольшой поход к скале Буратинка. Их машину обнаружили на окраине поселка Кутурчин, где начинается тропа. Кром того, следователи позже установили двух женщин-туристок, которые видели Усольцевых с рюкзаками на подходе к скальному массиву. Очевидцы утверждают, что с семьей на тот момент все было в порядке. Также известно, что во второй половине дня испортилась погода. Правоохранители предполагают, что семья из-за этого сошла с тропы и заблудилась.
«Теоретически они могли нарваться на медведя-шатуна. Но, во-первых, тогда остались бы следы какие-то, хоть он и прикапывает останки. Во-вторых, маловероятно, что медведь напал бы сразу на троих. Он на одиночек чаще нападает, а так обычно, наоборот, уходит. Бегать за каждым медведь не стал бы, одного убивает и всё», — сказал Татарников.
Ранее Татарников предположил, что семья Усольцевых, таинственно пропавшая в лесах Красноярского края, могла утонуть в болоте.
Поиски Усольцевых, в том числе и ночью, проходят в труднопроходимой лесной местности в районе Минской петли в Кутурчинском белогорье. В поисковых работах задействованы правоохранители, спасатели, волонтеры, а также местные жители.