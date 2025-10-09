Без прав сел за руль: водителя мопеда, сбившего восьмилетнюю школьницу во Владивостоке, нашли

22 сентября в районе дома № 7 на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке восьмилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — справа налево по ходу движения транспорта. В этот момент ее сбил водитель, управлявший неустановленным на тот момент транспортным средством. После наезда виновник ДТП в нарушение ПДД скрылся с места происшествия, оставив травмированную девочку на дороге. Ребенку потребовалась медицинская помощь: врачи назначили амбулаторное лечение. Виновника аварии нашли, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.