Без прав сел за руль: водителя мопеда, сбившего восьмилетнюю школьницу во Владивостоке, нашли

22 сентября в районе дома № 7 на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке восьмилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — справа налево по ходу движения транспорта. В этот момент ее сбил водитель, управлявший неустановленным на тот момент транспортным средством. После наезда виновник ДТП в нарушение ПДД скрылся с места происшествия, оставив травмированную девочку на дороге. Ребенку потребовалась медицинская помощь: врачи назначили амбулаторное лечение. Виновника аварии нашли, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока оперативно взялись за расследование. В ходе кропотливой работы правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний подросток, управлявший мопедом.
Выяснились дополнительные нарушения: юный водитель не имел водительского удостоверения, а значит, не имел права садиться за руль транспортного средства.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекли мать подростка. Материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По факту ДТП уже составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Сейчас назначены и проводятся необходимые экспертизы.