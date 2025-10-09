Два человека пострадали в ДТП на трассе «Уссурийск — Пограничный»

Два автомобиля столкнулись в районе автодороги «Уссурийск — Пограничный». На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавших в аварии увезла карета скорой помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску.
Как удалось установить, 50-летняя женщина за рулём Hyundai Veloster выезжала со стороны села Степное на трассу «Уссурийск — Пограничный» и не уступила дорогу автомобилю Honda Fit Shuttle, который двигался по главной. В результате ДТП водитель и 65-летний пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести.
Установлено, что виновница ДТП в этом году уже трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Её стаж вождения составляет два года. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту ДТП в районе Дальнереченска с двумя большегрузами и пассажирским автобусом, в котором пострадали шесть детей. Подростки были госпитализированы в Дальнереченскую ЦГБ, одного из них бортом санавиации доставили во Владивосток. Водитель фуры, въехавшей в автобус с детьми в Приморье, оказался злостным нарушителем.