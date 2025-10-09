Два человека пострадали в ДТП на трассе «Уссурийск — Пограничный»

Установлено, что виновница ДТП в этом году уже трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Её стаж вождения составляет два года. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.