Застрелил на коленях: криминалист раскрыл почерк убийцы Супоницкого

«Убийца является беспринципной, отмороженной и циничной личностью. Даже в 90-е киллеры, представители крупнейших ОПГ никогда не убивали интересующее их лицо, если рядом находился ребенок. Это, как говорят, не по понятиям, западло. Выбирали другой день, другое время. Это не вписывается ни в какие каноны преступного мира», — отметил специалист.