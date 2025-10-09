Застрелил на коленях: криминалист раскрыл почерк убийцы Супоницкого

Громкое убийство произошло утром 8 октября в одном из жилых комплексов в центральной части Санкт-Петербурга. 73-летнего архитектора Александра Супоницкого поставили на колени в подъезде дома и застрелили. Трагедия произошла на глазах у его 10-летней дочери.
Что соседи говорят об убийстве, как жена Супоницкого предчувствовала смерть и почему криминалист сравнил эту расправу с преступлениями бандитов 90-х — в материале aif.ru.
Поставил на колени и выстрелил.
Утром в среду Супоницкий, известный архитектор, председатель совета директоров группы компаний SUART, член Союза архитекторов СССР, вышел из квартиры вместе с дочерью, чтобы отвезти ее в школу. Всего у мужчины и его супруги Алисы четверо детей — три дочки и сын.
У лифта к нему подошел 49-летний мужчина. Без особых церемоний и ссор злоумышленник заставил архитектора встать на колени и выстрелил ему в затылок. Испуганная дочь, которая невольно стала свидетелем убийства отца, убежала домой.
После этого нападавший вернулся в свою квартиру, которая находилась на этаж ниже, устроил пожар и свел счеты с жизнью.
Предварительно, убийство совершил бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев, который заранее снял квартиру в том же ЖК, где Супоницкий жил с семьей.
Ссора, вероятно, произошла из-за долга потерпевшего в размере 3,6 млн долларов.
Местный СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Соседи в шоке.
Соседи убитого архитектора сообщили aif.ru, что до сих пор находятся в шоковом состоянии из-за произошедшего. При этом многие из них не были знакомы ни с убитым архитектором, ни с снимающим квартиру будущим убийцей.
«Все в шоке. Последний раз такое было, когда какой-то сумасшедший зарезал жителя. С убитым не был знаком, но пожар видел своими глазами, его быстро потушили, не успел стать сильным», — отметил местный житель.
Еще один сосед Супоницкого рассказал, что в ЖК часто происходят ссоры между соседями, но обычно они проходят лишь в формате словесных перепалок.
Пользователи Сети заметили еще и некое пророчество на странице жены погибшего. За день до его смерти она опубликовала историю, в которой назвала 7 и 8 октября знаковыми днями.
На фоне одного из видео звучала песня со словами: «Болит душа от потерь. Верю я, ты тоже верь».
Даже бандиты 90-х не убивали при детях.
Криминалист Михаил Игнатов, комментируя убийство архитектора, отметил циничность и беспринципность нападавшего, который застрелил отца на глазах у дочери.
«Убийца является беспринципной, отмороженной и циничной личностью. Даже в 90-е киллеры, представители крупнейших ОПГ никогда не убивали интересующее их лицо, если рядом находился ребенок. Это, как говорят, не по понятиям, западло. Выбирали другой день, другое время. Это не вписывается ни в какие каноны преступного мира», — отметил специалист.
Игнатов не исключил, что убийца архитектора мог сойти с ума перед тем, как совершил преступление.
«Это убийство, учитывая его самоликвидацию, было его последним штрихом. Он уже знал, что с ним будет дальше, и ему было все равно. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг. Может, он сошел с ума. Трудно сказать», — добавил он.
Примечательно, что Козырев, которого связывают с убийством Супоницкого, уже проходил по другому уголовному делу ранее. Он привлекался за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
У самого Козырева также есть дети — сыновья 13 и 23 лет.
Ранее криминалист Игнатов оценил версию мести в исчезновении семьи Усольцевых.