Трамп рассказал, когда все заложники, удерживаемые ХАМАС, будут освобождены

Все заложники, удерживаемые движением ХАМАС, будут освобождены 13 октября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал о судьбе заложников ХАМАС.

Все заложники, удерживаемые движением ХАМАС, будут освобождены 13 октября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News.

Ранее американский лидер предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно ему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных. Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Переговоры состоялись в Египте.

Как заявлял 8 октября Трамп, (8−10 октября) ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа. Израиль близок к заключению сделки, предусматривающей освобождение заложников и завершение боевых действий.

В итоге Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения по всем положениям первой фазы мирного плана Трампа. На фоне этого премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте.

