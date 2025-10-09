Ричмонд
Ксения Собчак неожиданно удалила одно интервью из-за «скользкой» темы

Канал «Осторожно, Собчак» на YouTube удалил выпуск с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым после предписания Роскомнадзора.

Канал «Осторожно, Собчак» на YouTube удалил выпуск с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым после предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила Ксения Собчак, отметив, что ведомство усмотрело в материале признаки ЛГБТ-пропаганды (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Она подчеркнула, что её команда соблюдает законодательство страны и выполняет требования российских органов, поскольку живёт и работает в России. Телеведущая извинилась перед героем интервью и зрителями за вынужденное удаление выпуска.

Сергей Григорьев-Апполонов является племянником Андрея Григорьева-Апполонова, известного как Рыжий из группы «Иванушки International». Он также пробовал себя в музыке, создав дуэт #AppolonovGang с крестным сыном своего знаменитого родственника. Кроме того, он известен как блогер с аудиторией около 1,6 миллиона подписчиков в соцсети.

По его рассказам, он родился в Саратове в простой семье, в школьные годы испытывал одиночество и непонимание со стороны сверстников. Получив высшее образование в сфере управления и информатики, он впервые посетил Европу во время студенческой стажировки в Германии.

После окончания учёбы остался за границей, устроился на работу в фармацевтическую компанию, где сделал карьеру, но затем решил посвятить себя блогерству. Сейчас он живёт в Париже, выкладывает видео и фото, где одет в наряды, близкие к женским, занимается продвижением в соцсетях и проводит практикумы по рекламе.

