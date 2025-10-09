Ксения Собчак неожиданно удалила одно интервью из-за «скользкой» темы

После окончания учёбы остался за границей, устроился на работу в фармацевтическую компанию, где сделал карьеру, но затем решил посвятить себя блогерству. Сейчас он живёт в Париже, выкладывает видео и фото, где одет в наряды, близкие к женским, занимается продвижением в соцсетях и проводит практикумы по рекламе.