Силовики задержали двух адвокатов за попытку «решить» уголовные дела через связи в судах

В первом случае, в Ташкенте, сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре задержали адвоката одной из столичных юридических фирм. Он представлял интересы 36-летнего жителя Пскентского района Ташкентской области по делу, возбужденному следственным отделом Яшнабадского районного УВД по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Следствие установило, что адвокат пообещал изменить своему подзащитному меру пресечения и «помочь решить вопрос положительно через знакомых, работающих в судах». За «услугу» он получил 3 700 долларов, после чего был задержан с поличным.
В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 и статье 211 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
Почти аналогичная ситуация произошла и в Сурхандарьинской области. Там во время совместной спецоперации сотрудников СГБ и областной прокуратуры был задержан адвокат, работающий в Денауском районе. Его задержали в момент получения 60 миллионов сумов.
Как выяснилось, адвокат пообещал обвиняемому содействие в назначении более мягкого наказания через свои связи в судебной системе.
Теперь и сам «помощник правосудия» стал фигурантом уголовного дела — по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Иронично, но факт: адвокаты, которые обещали «решить вопрос в суде», теперь сами рискуют оказаться на скамье подсудимых.