Раскрыты подробности трагедии россиянки, 20 лет ждавшей мёртвого сына

В конечном итоге Логинова была осуждена за мошенничество: она присваивала деньги и подарки, которые Вера Ивановна годами отправляла своему погибшему сыну. Суд назначил ей около четырёх лет лишения свободы. После освобождения она вместе с дочерью покинула Краснокаменск. Вера Ивановна умерла год назад, так и не дождавшись наказания для виновной и возвращения сына, которого продолжала любить до последнего дня.