Раскрыты подробности трагедии россиянки, 20 лет ждавшей мёртвого сына

В забайкальском Краснокаменске произошла история, которая потрясла весь город. Местная жительница Вера Ивановна на протяжении 20-ти лет жила надеждой на возвращение сына Аркадия, исчезнувшего в 1996 году. Она получала письма от его имени, отправляла деньги и посылки, не подозревая, что за этими посланиями стоял обман, а сам сын давно погиб.
Аркадий Мустюков, высокий и привлекательный мужчина, после службы в армии вернулся в родной город. Работу найти не удалось, но в личной жизни у него всё складывалось бурно: у него был сын от Инны и отношения с другой женщиной — Антониной Логиновой, старше его и матерью двоих детей. Однажды Аркадий бесследно исчез.
Обеспокоенная мать звонила всем знакомым, пытаясь узнать хоть что-то о сыне. Через две недели она обнаружила записку, в которой Аркадий якобы писал, что оказался в беде и вынужден скрываться. Почерк был похож на его, и Вера Ивановна поверила. Антонина подтвердила её догадки, сказав, что мужчина стал свидетелем убийства и потому убежал.
Годы шли, Вера Ивановна продолжала получать редкие письма и посылать деньги, не теряя веры в то, что сын жив. Но в 2016 году ей позвонила неизвестная женщина и сообщила страшную правду: Аркадий был убит, а его тело закопано Антониной в старом доме. Как выяснилось, он погиб во время ссоры, когда Логинова ударила его молотком.
Позже следствию показания дала подруга Логиновой — Елена. Она рассказала, что Антонина призналась в преступлении и просила найти человека, который бы звонил Вере Ивановне от имени сына. Для матери это стало страшным ударом. Женщина, с которой она долгие годы поддерживала отношения и отмечала дни рождения Аркадия, оказалась его убийцей и мошенницей.
Одна из родственниц Веры Ивановны вспоминала, что пожилая женщина в какой-то момент начала подозревать неладное и написала письмо с упоминанием личных подробностей, известных только её сыну. После этого больше никаких ответов не приходило. Несмотря на возраст и болезни, она пыталась добиться справедливости и инициировала проверку, связанную с дочерью Антонины, но расследование закрыли.
В конечном итоге Логинова была осуждена за мошенничество: она присваивала деньги и подарки, которые Вера Ивановна годами отправляла своему погибшему сыну. Суд назначил ей около четырёх лет лишения свободы. После освобождения она вместе с дочерью покинула Краснокаменск. Вера Ивановна умерла год назад, так и не дождавшись наказания для виновной и возвращения сына, которого продолжала любить до последнего дня.
