Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и стрельбе во время теракта

Одна из потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказала в суде, что во время трагедии слышала крики посетителей о стрельбе в фойе.
По словам женщины, люди в панике сообщали, что в холле находятся «обезумевшие вооружённые мужчины», которые открыли огонь по зрителям. Об этом стало известно на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда, где продолжается рассмотрение дела.
Во время заседания также огласили показания других свидетелей. Один из пострадавших рассказал, что лично не видел нападавших, но отчётливо слышал многочисленные выстрелы, раздававшиеся в разных частях здания. Атмосфера хаоса и ужаса, по его словам, мешала людям понять, что происходит и куда можно бежать.
Ещё одна потерпевшая отметила, что эвакуация проходила в крайне тяжёлых условиях. Помещение быстро заполнилось густым едким дымом, из-за которого становилось трудно дышать и ориентироваться. Люди передвигались вслепую, стараясь выбраться наружу, несмотря на панику и сильное задымление.
Напомним, теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники открыли стрельбу по людям и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек.