Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и стрельбе во время теракта

Во время заседания также огласили показания других свидетелей. Один из пострадавших рассказал, что лично не видел нападавших, но отчётливо слышал многочисленные выстрелы, раздававшиеся в разных частях здания. Атмосфера хаоса и ужаса, по его словам, мешала людям понять, что происходит и куда можно бежать.