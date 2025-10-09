Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приложения для интимных бесед с ИИ слили разговоры 400 тысяч пользователей

Портал Cybernews сообщил о серьёзной уязвимости, обнаруженной 28 августа 2025 года на сервере распределения и хранения данных Kafka Broker.

Портал Cybernews сообщил о серьёзной уязвимости, обнаруженной 28 августа 2025 года на сервере распределения и хранения данных Kafka Broker. Ошибка в системе привела к масштабной утечке личной информации пользователей платформ, предназначенных для интимного общения с «ИИ-компаньонами» и «виртуальными подругами». По данным исследователей, пострадали более 400 тысяч человек.

Сервер, не имевший должной защиты, обеспечивал обмен сообщениями в реальном времени между пользователями и их виртуальными собеседниками, при этом фиксировались текстовые чаты, изображения и видеозаписи. Среди утёкших данных оказались как реальные фото и видео пользователей, так и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Эксперты по кибербезопасности отметили, что большая часть материалов имела откровенный характер и не предназначалась для публичного распространения.

Инцидент стал широко известен лишь недавно. Аналитики подчеркнули, что он наглядно показывает несоответствие между доверием, которое пользователи оказывают подобным сервисам, и отсутствием у разработчиков должного уровня ответственности за защиту персональных данных.

Одним из пострадавших стало приложение, занимавшее 121-е место в категории развлечений в App Store. На момент утечки у него было свыше 300 тысяч установок и множество положительных отзывов, что делало его популярным среди пользователей в США. Второе затронутое приложение имело значительно меньшую аудиторию.

Читайте также: Мошенники стали использовать ИИ для «воскрешения» умерших и обмана родственников.