Приложения для интимных бесед с ИИ слили разговоры 400 тысяч пользователей

Сервер, не имевший должной защиты, обеспечивал обмен сообщениями в реальном времени между пользователями и их виртуальными собеседниками, при этом фиксировались текстовые чаты, изображения и видеозаписи. Среди утёкших данных оказались как реальные фото и видео пользователей, так и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Эксперты по кибербезопасности отметили, что большая часть материалов имела откровенный характер и не предназначалась для публичного распространения.