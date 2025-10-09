Ричмонд
Три аэропорта России отменили ограничения на полеты

Аэропорты Волгограда, Саратова и Самары вернулись к работе, сообщили в Росавиации. В Саратове ограничения действовали около пяти часов, в Самаре и Волгограде — около трех.

Источник: РИА "Новости"

Подобные меры в аэропортах связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгораниях на объектах ТЭК в результате атаки беспилотников.

