Три аэропорта России отменили ограничения на полеты

Подобные меры в аэропортах связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгораниях на объектах ТЭК в результате атаки беспилотников.
