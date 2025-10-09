В Омске ТЭЦ-5 отключила один из котлов из-за технических неполадок

На омской ТЭЦ-5 2 октября произошёл инцидент, связанный с работой котлоагрегата ст. № 7. В результате возникших технических неполадок, в частности из-за появления небаланса пар/вода, составляющего 70 тонн/час, а также свища на панели экранов № 6, котёл был отключён от главного паропровода. Такое решение было принято техническим руководителем станции в целях безопасности.