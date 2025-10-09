В Омске ТЭЦ-5 отключила один из котлов из-за технических неполадок

На омской ТЭЦ-5 2 октября произошёл инцидент, связанный с работой котлоагрегата ст. № 7. В результате возникших технических неполадок, в частности из-за появления небаланса пар/вода, составляющего 70 тонн/час, а также свища на панели экранов № 6, котёл был отключён от главного паропровода. Такое решение было принято техническим руководителем станции в целях безопасности.
Ростехнадзор отреагировал на инцидент и выдал предостережение компании ТГК-11, управляющей тепловыми сетями. Инспекция зафиксировала нарушение в эксплуатации оборудования, что подтверждается актом о проведении проверки.
В ТГК-11 подчеркнули, что на теплоснабжение омичей этот сбой никак не повлиял.
«В период отключения котлоагрегата всегда задействованы резервные мощности. На теплоснабжении жилого сектора проведение работ не отразилось. Станция работает в штатном режиме», — рассказали Om1 Омск в компании.
Инцидент на ТЭЦ-5 не является первым. Напомним, что в конце сентября аналогичная ситуация произошла на ТЭЦ-4, где также был отключён котёл из-за возникновения свища.