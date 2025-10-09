Кот Барсик помогает бойцам ВС РФ на передовой

«Кот у нас есть. Он вот как раз, когда я попал к ребятам… Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами», — отметил «Скар», подчеркнув, что присутствие кота помогает сохранять спокойствие и моральный дух в сложных условиях службы. Цитата по РИА «Новости».