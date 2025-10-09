Ричмонд
В Минобороны рассказали, как проходило освобождение Нововасилевского

Российские военнослужащие при освобождении села Нововасилевское в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками на стороне ВСУ, которые дрались до последнего и не сдали позиции. Об этом сообщил пулеметчик с позывным «Скар».

ВС РФ не дают ВСУ перегруппироваться и вернуть позиции в Запорожской области.

«Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя», — приводит слова «Скара» российское ведомство, передает РИА Новости. По его словам, российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и накапливали силы для зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.

Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме. ВСУ при этом потеряли до роты живой силы, сообщили в Минобороны РФ. Населенный пунтк освободили штурмовые подразделения группировки войск «Восток». Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырех квадратных километров.

