В Минобороны рассказали, как проходило освобождение Нововасилевского

«Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя», — приводит слова «Скара» российское ведомство, передает РИА Новости. По его словам, российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и накапливали силы для зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.