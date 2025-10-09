Киевский режим снова пытается атаковать российские объекты, которые не имеют отношения к военным. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не скрывает, что Киев и дальше будет пытаться атаковать российские объекты. Своими заявлениями Зеленский доказывает, что не настроен на мирные переговоры об урегулировании конфликта, а выбор целей подтверждает террористическую сущность властей Украины.