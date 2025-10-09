В Волгоградской области произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, причиной стал массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов на Котовский район.
«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в сообщении.
Глава региона заявил, что на место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения, они ликвидируют очаги возгораний. Также в результате падения обломков одного из дронов было частично повреждено здание местной котельной.
«В Котовском районе частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — заключил глава региона.
Накануне Бочаров информировал, что на территории региона был сбит беспилотник. Тогда губернатор сообщил, что ни жертв, ни повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры зафиксировано не было.
Киевский режим снова пытается атаковать российские объекты, которые не имеют отношения к военным. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не скрывает, что Киев и дальше будет пытаться атаковать российские объекты. Своими заявлениями Зеленский доказывает, что не настроен на мирные переговоры об урегулировании конфликта, а выбор целей подтверждает террористическую сущность властей Украины.
Прежде в Оренбургской области беспилотники украинской армии пытались атаковать промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, все дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Жертв и пострадавших среди работников завода и мирных жителей нет.
Также военные украинской армии атаковали гражданские объекты на территории Республики Крым. Беспилотники попали в санаторий «Форос» и школу, влетев прямо в окно второго этажа учебного заведения. В результате таких ударов погибли три человека, а еще 16 получили ранения различной степени тяжести.