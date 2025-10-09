Напавшего на девочку в автобусе россиянина задержали со второй попытки

Инцидент произошёл 10 сентября 2025 года в автобусе маршрута № 2. Девочка-подросток не уступила место пожилой женщине, что вызвало агрессию у одного из пассажиров. Мужчина сначала сел на школьницу, а затем стал выворачивать ей руки.