Напавшего на девочку в автобусе россиянина задержали со второй попытки

В Приморском крае задержали 68-летнего мужчину, который ранее напал на школьницу в автобусе Находки.

В Приморском крае задержали 68-летнего мужчину, который ранее напал на школьницу в автобусе Находки. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным источника, задержание произошло «со второй попытки»: изначально заявление родителей пострадавшей правоохранители проигнорировали, и поиски начались лишь после того, как история вызвала общественный резонанс в сети.

Инцидент произошёл 10 сентября 2025 года в автобусе маршрута № 2. Девочка-подросток не уступила место пожилой женщине, что вызвало агрессию у одного из пассажиров. Мужчина сначала сел на школьницу, а затем стал выворачивать ей руки.

На видеозаписи видно, как одна из пассажирок одобряет происходящее — хлопает в ладоши и выкрикивает: «Аплодисменты! Аплодисменты!».

После проверки следователи возбудили уголовное дело. По статье, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений несовершеннолетней, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

