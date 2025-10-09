Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с Собчак

«Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены», — говорится в материалах дела.
Сумма взысканной задолженности с Ксении Собчак не раскрывается.
Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило 8 октября на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Уточнялось, что задолженность по взносам на капитальный ремонт составила более 50 тыс. рублей, по коммунальным платежам — свыше 132 тыс. рублей.