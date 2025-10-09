Ричмонд
Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с Собчак

Московский суд удовлетворил иски Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и взыскал с журналистки и телеведущей Ксении Собчак задолженность по коммунальным платежам по трем искам. Это следует из судебных документов, с которыми 9 октября ознакомилось «РИА Новости».

Источник: Freepik

«Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены», — говорится в материалах дела.

Сумма взысканной задолженности с Ксении Собчак не раскрывается.

Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило 8 октября на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Уточнялось, что задолженность по взносам на капитальный ремонт составила более 50 тыс. рублей, по коммунальным платежам — свыше 132 тыс. рублей.