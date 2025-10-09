Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с Собчак

Московский суд удовлетворил иски Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и взыскал с журналистки и телеведущей Ксении Собчак задолженность по коммунальным платежам по трем искам. Это следует из судебных документов, с которыми 9 октября ознакомилось «РИА Новости».