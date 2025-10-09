Выяснилось, что суд взыскал с Ксении Собчак долги за коммунальные услуги

Исковые требования были заявлены в рамках стандартной процедуры взыскания долгов за ЖКУ. При образовании просрочки начисляются пенни, после чего должнику направляется претензионное письмо. В случае отсутствия платежей организация вправе обратиться в суд, часто в упрощенном порядке через судебный приказ. В отношении Собчак может быть инициирована процедура принудительного взыскания, включая возможные ограничения на выезд за рубеж и арест имущества.