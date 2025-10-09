Ричмонд
Выяснилось, что суд взыскал с Ксении Собчак долги за коммунальные услуги

Московский суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам с журналистки Ксении Собчак.

Московский суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам с журналистки Ксении Собчак. Соответствующие решения были вынесены по трем исковым заявлениям, поданным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, о чем свидетельствуют материалы судебных дел.

В документах указано, что суд удовлетворил требования фонда о взыскании платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, теплоснабжение и электроэнергию. Точная сумма взыскания в открытых источниках не раскрывается.

Ранее на официальном портале столичных мировых судей была размещена информация о трех судебных исках к Собчак, касающихся непогашенных обязательств по жилищно-коммунальным платежам. Со стороны журналистки поступило заявление о том, что она не получала уведомлений о назначенных судебных заседаниях.

Исковые требования были заявлены в рамках стандартной процедуры взыскания долгов за ЖКУ. При образовании просрочки начисляются пенни, после чего должнику направляется претензионное письмо. В случае отсутствия платежей организация вправе обратиться в суд, часто в упрощенном порядке через судебный приказ. В отношении Собчак может быть инициирована процедура принудительного взыскания, включая возможные ограничения на выезд за рубеж и арест имущества.

