В Иркутске мать с ребенком спаслись из квартиры, где вспыхнул пожар

Утром 8 октября в Иркутске на улице Маршала Конева вспыхнул пожар на балконе квартиры в многоэтажном доме. Хозяйка вместе с ребёнком успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило ранним утром. К месту происшествия направили 14 огнеборцев и четыре единицы техники. До прибытия первого подразделения из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались восемь человек.
Площадь пожара составила около 5 кв. метров. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. По данным дознавателей МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки, проходившей по потолку балкона. Жертв и пострадавших нет.
Ранее в Ангарске пожар в квартире пятиэтажного дома произошёл из-за неосторожности при курении. Возгорание случилось в 82 квартале, где на место происшествия прибыли пять единиц техники и 16 человек личного состава.