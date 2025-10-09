В Иркутске мать с ребенком спаслись из квартиры, где вспыхнул пожар

Утром 8 октября в Иркутске на улице Маршала Конева вспыхнул пожар на балконе квартиры в многоэтажном доме. Хозяйка вместе с ребёнком успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.