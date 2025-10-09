В Омске водитель насмерть сбил пенсионера около остановки

В среду, 8 октября, в 22:20 в госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельном ДТП, произошедшем в Советском округе. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Mazda на улице Заозёрной, возле остановки общественного транспорта, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший, 75-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте.
Сотрудники УМВД проверяют все обстоятельства происшествия.