В Омске водитель насмерть сбил пенсионера около остановки

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: УМВД России по Омской области

В среду, 8 октября, в 22:20 в госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельном ДТП, произошедшем в Советском округе. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Mazda на улице Заозёрной, возле остановки общественного транспорта, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший, 75-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте.

Сотрудники УМВД проверяют все обстоятельства происшествия.