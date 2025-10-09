Полиция Калмыкии задержала группу мошенников из Екатеринбурга

В Калмыкии полиция задержала группу мошенников из Екатеринбурга. Преступную сеть организовал 27-летний житель уральской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Мошенники работали через мессенджер. Они предлагали людям со всей России выгодно вложить деньги, но на самом деле обманывали их.
Как выяснилось, группа начала действовать в октябре 2023 года. В ней состояли молодые люди от 20 до 28 лет.
Жертвами аферистов стали 44 человека из разных регионов страны. Общая сумма обмана — более семи миллионов рублей.
Сейчас по делу проходят 17 жителей Екатеринбурга. Все они арестованы. Полиция продолжает расследование и ищет других возможных участников преступной группы.