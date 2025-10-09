Цыганский автопарк за ₽28 млн сожгли в Подмосковье

В июне в Челябинской области суд вынес приговор семнадцатилетнему глухонемому представителю цыганской общины из города Коркино, признав его виновным в убийстве таксистки и угоне ее автомобиля в октябре 2024 года. Подсудимый был приговорен к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии. После преступления местные жители устроили массовые беспорядки в цыганском квартале, для подавления которых были задействованы подразделения ОМОНа и Росгвардии. В ходе столкновений было задержано около 50 человек.