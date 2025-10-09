Цыганский автопарк за ₽28 млн сожгли в Подмосковье

В подмосковных Мытищах в ночь с 7 на 8 октября 2025 года произошел поджог транспортных средств, принадлежащих цыганской общине. Сообщение об инциденте опубликовала газета «Коммерсантъ».
На стихийной парковке в районе пересечения МКАД с Ярославским шоссе полностью уничтожены огнем четыре новых грузовика марки «КамАЗ» и подержанный автомобиль BMW. Еще четыре большегрузных автомобиля удалось своевременно эвакуировать с места происшествия, часть из них позднее вернули на стоянку.
По свидетельствам очевидцев, автопарк принадлежит местным цыганским семьям. Анализ записей с камер видеонаблюдения подтвердил умышленный характер поджога — на записях зафиксированы двое людей, покидающих место парковки в момент возгорания.
Для ликвидации пожара привлекались специализированная техника МЧС и испытательная пожарная лаборатория. По факту происхождения готовится к возбуждению уголовное дело. Предварительный ущерб оценивается в 5−7 миллионов рублей за каждый уничтоженный автомобиль.
В различных регионах России фиксируются стихийные акции протеста, направленные против представителей цыганских диаспор. В июле текущего года жители села Подлесное Саратовской области провели сход, потребовав от властей выселения цыган после гибели пятнадцатилетнего подростка. Несовершеннолетний погиб в результате ДТП с автомобилем, управляемым представителем местной общины. Согласно сообщениям СМИ, после инцидента многие семьи начали спешно покидать населенный пункт.
В июне в Челябинской области суд вынес приговор семнадцатилетнему глухонемому представителю цыганской общины из города Коркино, признав его виновным в убийстве таксистки и угоне ее автомобиля в октябре 2024 года. Подсудимый был приговорен к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии. После преступления местные жители устроили массовые беспорядки в цыганском квартале, для подавления которых были задействованы подразделения ОМОНа и Росгвардии. В ходе столкновений было задержано около 50 человек.
В марте 2025 года челябинские СМИ сообщили, что после погромов представители диаспоры выставили на продажу несколько дорогостоящих особняков в Коркино стоимостью от 8,5 до 16 миллионов рублей каждый.
