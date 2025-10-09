Ричмонд
В Ростовской области из-за БПЛА начался пожар во дворе

В Ростовской области уничтожены украинские беспилотники в двух районах. Из-за падения БПЛА поврежден двор частного дома, а также поврежден его фасад. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Срочная новость.

«Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах» — пишет губернатор в своем telegram-канале.

