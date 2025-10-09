В Красноярском крае вспыхнул пожар в цехе по производству мебели

Пожар произошёл в цехе по производству в городе Канске Красноярского края, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«В 04:36 (00:36 мск) поступило сообщение о загорании мебельного цеха и гаражного бокса в городе Канске», — отметило региональное подразделение федерального ведомства.
Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. Для его тушения были привлечены 20 сотрудников и шесть единиц техники. Распространение огня удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, 3 октября вспыхнул пожар в кафе на Спортивной набережной во Владивостоке. Его площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.