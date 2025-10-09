Ричмонд
В Челябинской области 16-летний студент отдал аферистам родительские 2,5 млн рублей

В Челябинской области 16-летний студент отдал аферистам родительские 2,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Копейске. Там в полицию обратилась местная жительница.

По словам женщины, вернувшись домой, она обнаружила испуганного сына, который рассказал о возможной уголовной ответственности. Осмотр квартиры подтвердил пропажу денег, предназначенных на покупку автомобиля.

Несовершеннолетний подробно описал стражам порядка события. Ему поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником колледжа. Собеседник заявил о необходимости зарегистрироваться для прохождения теста и продиктовать код. Подросток открыл мессенджер, где пришел код от аккаунта с логотипом портала «Госуслуги», озвучил его. После злоумышленник сказал, что теперь «украдет» его персональные данные, повесил трубку.

Спустя время в том же мессенджере от аккаунта с логотипом портала «Госуслуги» пришло уведомление о входе в учетную запись. Затем последовал звонок от мужчины, представившегося сотрудником поддержки. Он сообщил о несанкционированном входе, скачивании документов и попытках перевода денег на территорию недружественного государства. Далее подростка соединили с «сотрудниками Росфинмониторинга» и «силовиками». Лже-силовик заявил, что от имени парня пытается вывести деньги «террорист», находящийся в международном розыске.

Испугавшись угроз уголовного преследования, несовершеннолетний написал расписку о неразглашении информации и сотрудничестве со следствием. Ему предложили принять участие в видеоконференции, в ходе которой попросили провести «обыск» квартиры, показать обстановку и поискать незадекларированные деньги.

«Студент нашел сбережения родителей, на что злоумышленник сообщил, что хранение такой суммы незаконно, потребовал срочной декларации всех денег. Затем подростку велели положить деньги в рюкзак, прикрыв вещами, и передать “сотруднику”, который будет ждать на улице», — рассказали в региональном Главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже установлен мужчина, который забрал рюкзак с наличными. Проводятся спецмероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных.