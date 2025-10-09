В Челябинской области 16-летний студент отдал аферистам родительские 2,5 млн рублей

Спустя время в том же мессенджере от аккаунта с логотипом портала «Госуслуги» пришло уведомление о входе в учетную запись. Затем последовал звонок от мужчины, представившегося сотрудником поддержки. Он сообщил о несанкционированном входе, скачивании документов и попытках перевода денег на территорию недружественного государства. Далее подростка соединили с «сотрудниками Росфинмониторинга» и «силовиками». Лже-силовик заявил, что от имени парня пытается вывести деньги «террорист», находящийся в международном розыске.