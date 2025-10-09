Ричмонд
Троих обвиняемых в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево объявили в розыск

Им заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск троих подозреваемых по делу о хищении денег у участников специальной военной операции, произошедшем в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Трое фигурантов дела были объявлены в международный розыск», — сообщил источник.

Им заочно предъявлены обвинения в создании и участии в организованном преступном сообществе, а также в хищении и вымогательстве.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы 29 человек, включая сотрудников полиции. По версии следствия, в преступную группу входили таксисты и полицейские, которые выискивали среди пассажиров участников СВО. Таксисты доставляли их до нужных мест за огромные суммы, вымогали деньги и похищали банковские карты. Полицейские впоследствии отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает 4 миллиона рублей. Организаторами преступной схемы, по данным следствия, являются Дмитрий Боглаев, Алексей Кабочкин и Игорь Русин.