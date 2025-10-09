Троих обвиняемых в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево объявили в розыск

Ранее по данному уголовному делу были арестованы 29 человек, включая сотрудников полиции. По версии следствия, в преступную группу входили таксисты и полицейские, которые выискивали среди пассажиров участников СВО. Таксисты доставляли их до нужных мест за огромные суммы, вымогали деньги и похищали банковские карты. Полицейские впоследствии отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.