Задержанного на границе французского велосипедиста оставили в приморском СИЗО

Апелляция защиты французского велогонщика Софиана Сехили, задержанного в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы, не получила поддержки суда. Пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края проинформировала «ТАСС», что избранная мера пресечения остается в силе.
Пресс-служба указала, что постановление Уссурийского районного суда от 6 сентября 2025 года было оставлено без каких-либо корректировок, а апелляционная жалоба — отклонена.
Информация о задержании спортсмена на российско-китайской границе появилась 5 сентября во французском издании Le Monde, которое ссылалось на его личные сообщения в социальных сетях. Как отмечало издание, он предпринял две попытки въехать на территорию России через пропускные пункты, отдаленные друг от друга на 200 километров.
Позднее Уссурийский районный суд Приморья определил для Сехили меру пресечения в виде содержания под стражей, действие которой распространяется до 4 октября 2025 года. Ему инкриминируется нарушение части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предполагают денежное взыскание до 200 тысяч рублей или эквивалент дохода за полтора года, а также возможность лишения свободы на срок до двух лет.
Согласно сведениям Le Monde, Сехили ставил перед собой цель установить мировой рекорд по велопересечению Евразии, следуя по маршруту из Лиссабона во Владивосток.
В конце сентября арестованного велопутешественника навестил почетный консул Франции. В этот же день Уссурийский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей до 3 ноября.
Как ранее сообщалось пресс-службой объединенной судебной системы Приморского края, 6 октября в Приморский краевой суд поступили материалы с апелляционной жалобой от защиты на постановление Уссурийского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток.
