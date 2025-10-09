Задержанного на границе французского велосипедиста оставили в приморском СИЗО

Позднее Уссурийский районный суд Приморья определил для Сехили меру пресечения в виде содержания под стражей, действие которой распространяется до 4 октября 2025 года. Ему инкриминируется нарушение части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предполагают денежное взыскание до 200 тысяч рублей или эквивалент дохода за полтора года, а также возможность лишения свободы на срок до двух лет.