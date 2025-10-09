Минобороны: ПВО за ночь сбила 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило Министерство обороны России.
— Девять — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, — сообщили в оборонном ведомстве.
Также по одному дрону было ликвидировано в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях, передает Telegram-канал министерства.
В Минобороны РФ сообщили, что 8 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени ПВО за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников над пятью регионами России.
Тогда же стало известно, что войска ВС РФ отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.
