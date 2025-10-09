Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО за ночь сбила 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило Министерство обороны России.

— Девять — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, — сообщили в оборонном ведомстве.

Также по одному дрону было ликвидировано в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях, передает Telegram-канал министерства.

В Минобороны РФ сообщили, что 8 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени ПВО за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников над пятью регионами России.

Тогда же стало известно, что войска ВС РФ отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше