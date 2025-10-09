СК сообщил подробности дела директора ЦПКиО Челябинска: Наступили тяжкие последствия

«При этом руководитель достоверно знал об отсутствии экономической целесообразности заключения сделки, так как часть объектов подлежала демонтажу в связи с реализацией другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества реализовывалась по заведомо завышенной стоимости, являлась неликвидной и имела значительный износ», — поясняют в СУ СКР по Челябинской области.