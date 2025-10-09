СК сообщил подробности дела директора ЦПКиО Челябинска: Наступили тяжкие последствия

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения Управления культуры администрации города по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
По данным ведомства, с января 2023 года по июнь 2024-го директор парка имени Ю. А. Гагарина заключил с коммерческой организацией договор на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей.
Финансирование сделки осуществлялось за счет средств субсидии, выделенной на основании соглашения с мэрией. Это 400 млн рублей. Средства предназначались для развития и благоустройства территории, проведения капитальных и текущих ремонтов, а также укрепления материально-технической базы ЦПКиО.
«При этом руководитель достоверно знал об отсутствии экономической целесообразности заключения сделки, так как часть объектов подлежала демонтажу в связи с реализацией другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества реализовывалась по заведомо завышенной стоимости, являлась неликвидной и имела значительный износ», — поясняют в СУ СКР по Челябинской области.
В результате администрации города причинен материальный ущерб на сумму 86 млн рублей.
Отметим, преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, «выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности».