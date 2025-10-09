Французский велосипедист, арестованный в России, не смог обжаловать арест

Велосипедист планировал проехать всю Евразию за два месяца.
Приморский краевой суд не изменил меру пресечения французскому велосипедисту Софиану Сехили, арестованному по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.
«Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — уточнили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Сехили был задержан на российско-китайской границе в начале сентября. По данным французского издания Le Monde, путешественник дважды пытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, расстояние между которыми составляет около 200 километров. После этого Уссурийский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 4 октября, позднее срок был продлен до 3 ноября.
Гражданин Франции привлекается к ответственности по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за незаконное пересечение государственной границы. В соответствии с данной статьей, нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщает издание Le Monde, Сехили совершал велосипедное путешествие из Лиссабона во Владивосток с целью установить новый мировой рекорд по пересечению Евразии.
30 сентября арестованного спортсмена посетил почетный консул Франции. Представители французской стороны, по данным СМИ, намерены продолжать следить за ходом расследования и условиями содержания Сехили в России.