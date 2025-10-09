Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский велосипедист, арестованный в России, не смог обжаловать арест

Приморский краевой суд не изменил меру пресечения французскому велосипедисту Софиану Сехили, арестованному по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.

Велосипедист планировал проехать всю Евразию за два месяца.

Приморский краевой суд не изменил меру пресечения французскому велосипедисту Софиану Сехили, арестованному по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФранцуз в СИЗО стал учить русский: кто такой Софиан Сехили, который проехал полмира и остался в России.

«Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — уточнили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.

Сехили был задержан на российско-китайской границе в начале сентября. По данным французского издания Le Monde, путешественник дважды пытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, расстояние между которыми составляет около 200 километров. После этого Уссурийский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 4 октября, позднее срок был продлен до 3 ноября.

Гражданин Франции привлекается к ответственности по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за незаконное пересечение государственной границы. В соответствии с данной статьей, нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщает издание Le Monde, Сехили совершал велосипедное путешествие из Лиссабона во Владивосток с целью установить новый мировой рекорд по пересечению Евразии.

30 сентября арестованного спортсмена посетил почетный консул Франции. Представители французской стороны, по данным СМИ, намерены продолжать следить за ходом расследования и условиями содержания Сехили в России.