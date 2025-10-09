Французский велосипедист, арестованный в России, не смог обжаловать арест

Гражданин Франции привлекается к ответственности по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за незаконное пересечение государственной границы. В соответствии с данной статьей, нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщает издание Le Monde, Сехили совершал велосипедное путешествие из Лиссабона во Владивосток с целью установить новый мировой рекорд по пересечению Евразии.