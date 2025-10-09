Ричмонд
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на шоссе Космонавтов в Перми

Автомобиль въехал в отбойник.

ДТП с погибшими произошло на шоссе Космонавтов в Перми, сообщают очевидцы в Telegram-канале «ЧП Пермь».

Утром 9 октября на участке шоссе Космонавтов между Хмелями и Песьянкой легковой автомобиль потерял управление и столкнулся с дорожным ограждением. На опубликованных кадрах видно, что машина сильно повреждена. Детали кузова и колёса раскиданы по всей ширине дороги. Из-за аварии две полосы из трёх оказались заблокированы для движения.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП есть погибшие. Предположительно, два тела лежат на асфальте недалеко от машины.

Сайт perm.aif.ru уточняет информацию в ГУ МВД России по Пермскому краю.