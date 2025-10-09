Ричмонд
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Специалисты картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа.