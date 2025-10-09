В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи

«В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении.
В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа.