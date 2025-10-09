В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Специалисты картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.