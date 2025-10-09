Ричмонд
В Саянске у женщины-водителя забрали автомобиль и лишили права управления

Женщина не в первый раз садилась за руль в нетрезвом состоянии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске у женщины-водителя забрали автомобиль и лишили права управления. Известно, что подсудимая управляла «Хондой Одиссей» в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили инспекторы ДПС, которые провели освидетельствование. Об этом КП-Иркутск сообщил в региональной прокуратуре.

— Полиция завела в отношении 31-летней женщины уголовное дело, потому что раньше она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил нарушительнице наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года. А ее иномарку конфисковали в доход государства.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре автопарк пополнился техникой для обслуживания трамваев и троллейбусов.