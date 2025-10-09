Ричмонд
Трамп странно сменил тему в ответ на вопрос об Украине

Президент США Дональд Трамп на вопрос о ситуации с украинским урегулированием неожиданно перевел разговор на тему положительного влияния пошлин на имидж Соединенных Штатов. Отказался отвечать на вопрос об украинском кризисе он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп не стал отвечать на вопрос о ситуации в украинском урегулировании.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — заявил Трамп. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос Fox News, не касаясь напрямую украинской проблематики.

Республиканец подчеркнул, что при предыдущих администрациях США были посмешищем. Вопрос о стадии украинского урегулирования остался без прямого ответа.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон активно работает над поиском дипломатического решения.

