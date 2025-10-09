Трамп странно сменил тему в ответ на вопрос об Украине

Президент США Дональд Трамп на вопрос о ситуации с украинским урегулированием неожиданно перевел разговор на тему положительного влияния пошлин на имидж Соединенных Штатов. Отказался отвечать на вопрос об украинском кризисе он в интервью телеканалу Fox News.