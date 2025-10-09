Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские расчёты ПВО отбили атаку 19 украинских БПЛА над семью регионами

Ночью 9 октября российские силы ПВО вновь отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 19 вражеских дронов. Самый мощный удар пришёлся на Волгоградскую область — там сбили девять летательных аппаратов.

Источник: Life.ru

Ещё три беспилотника перехватили над Брянской областью, столько же — над Курской. По одному дрону сбили в небе над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Все цели были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны, ни один из вражеских БПЛА не достиг своих целей.

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса. В Котовском районе частично повреждена котельная. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Местные власти заверили, что ситуация под контролем.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше