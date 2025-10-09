Ближайшие соседи и знакомые Усольцевых сказали, что семья была хорошей

Знакомые и соседи Усольцевых рассказали о семье. С ними пообщалась корреспондент krsk.aif.ru.
По словам соседки Александры, дом которой расположен рядом с коттеджем Усольцевых, их семья была очень хорошей.
«Все спокойные, приветливые, всегда поздороваются. Сергей спортивного телосложения. Как восприняли, что они пропали? Очень переживаем. Вот вы подъехали, а мы уже в окно стоим и смотрим, не они ли…», — вздыхая, говорит Александра.
Почтальон Любовь Карпова, которая живет в поселке сорок лет, знает Сергея Усольцева не так давно, сама работает на почте все семь лет. Рассказывает, что он два года получал у нее заказные письма. Простые носила ему домой.
«Высокий спортивного вида человек. Общительный, культурный. Разговаривали на житейские темы. Кем он работает, не интересовалась, и жену его тоже не знала. Когда услышала, что семья пропала, у меня так сердце защемило, так жалко их стало…», — делится женщина. По словам женщин, в Татарске живет его дочь или сестра, но точно сказать не может.
О том, что Сергей Усольцев активно занимался спортом, рассказал его приятель Виктор Кичкайло, они вместе играли в волейбол на стадионе «Труд».
«После в душе говорили о детях и внуках. Он постоянно рассказывал о своем сыне Матвее, который сейчас живет в Америке», — вспоминает Виктор. Семью, которая ушла на гору Буратинка 28 сентября, до сих пор не могут найти. В Красноярском крае организована беспрецедентная поисковая операция, в которой задействована современная техника: вертолеты, беспилотники, мобильная вышка и почти 400 человек. Обследовано уже более 500 кв. км.
Как сообщили волонтёры «Лиза Алерт» по Красноярскому краю, семью Усольцевых продолжают искать. Каждый день поисковики меняют маршруты и не жалеют сил, хотя уже устали и заканчиваются ресурсы.
Напомним, Усольцевых начали искать только 1 октября, хотя пропали они еще 28 сентября. Взрослый сын Ирины от другого брака не живет с ними, поэтому не сразу стало понятно, что семья не вернулась из похода. Но пока никаких зацепок нет. Шансы, что людей найдут живыми, остаются.